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Роскомнадзор рассказал, почему заблокировал IP-адреса Google

Воскресенье, 22 апреля 2018, 14:41
Роскомнадзор рассказал, почему заблокировал IP-адреса Google

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в РФ.

Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора в Facebook в воскресенье.

"Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России", - объяснили в службе.

"В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ночь на 22 апреля пользователи сети сообщили о проблемах с доступом к сайту Google в России. Сбой подтверждают и данные мониторинговых сайтов.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

16 апреля 2018 года российские провайдеры в понедельник, 16 апреля, начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.

В рамках ограничения доступа к Telegram ведомством было заблокировано свыше 15 миллионов IP-адресов, через которые жители России могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти к половине IP-адресов сервиса Amazon. 

При этом основатель и владелец компании, владеющей Telegram, Павел Дуров, на своей странице в Instagram заявил, что сервис "остается доступным для большинства жителей России".

Украинская правда
Темы: Росcияинтернет
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