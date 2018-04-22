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На Одещині затримали росіянина: Інтерпол шукав за хабарництво та корупцію

Неділя, 22 квітня 2018, 16:45

В Одеській області прикордонники затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у хабарництві, корупції та перевищенні службових повноважень. 

Про це 22 квітня повідомили у Держприкордонслужбі України. 

За даними ДПСУ, росіянина затримали у пункті пропуску "Платонове". 

"Під час здійснення заходів контролю прикордонники Подільського загону виявили та затримали громадянина РФ, його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за хабарництво, корупцію та перевищення службових повноважень", - зазначили у відомстві. 

Укрбюро Інтерполу у Києві поінформували про виявлення розшукуваного, затриманого передали представникам Нацполіції.

Українська правда
Теми: РосіяПрикордонна службаІнтерполкорупція
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