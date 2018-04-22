На Одещині затримали росіянина: Інтерпол шукав за хабарництво та корупцію

В Одеській області прикордонники затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у хабарництві, корупції та перевищенні службових повноважень.

Про це 22 квітня повідомили у Держприкордонслужбі України.

За даними ДПСУ, росіянина затримали у пункті пропуску "Платонове".



"Під час здійснення заходів контролю прикордонники Подільського загону виявили та затримали громадянина РФ, його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за хабарництво, корупцію та перевищення службових повноважень", - зазначили у відомстві.



Укрбюро Інтерполу у Києві поінформували про виявлення розшукуваного, затриманого передали представникам Нацполіції.