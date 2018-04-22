На Одесчине задержали россиянина: Интерпол искал за взяточничество и коррупцию

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Воскресенье, 22 апреля 2018, 16:45

В Одесской области пограничники задержали гражданина России, который находился в международном розыске по подозрению во взяточничестве, коррупции и превышении служебных полномочий.

Об этом 22 апреля сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, россиянина задержали в пункте пропуска "Платоново".

"При осуществлении мер контроля пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина РФ, его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий", - отметили в ведомстве.

Укрбюро Интерпола в Киеве проинформировали о выявлении разыскиваемого, задержанный передан представителям Нацполиции.

Украинская правда
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