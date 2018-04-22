На Одесчине задержали россиянина: Интерпол искал за взяточничество и коррупцию
Воскресенье, 22 апреля 2018, 16:45
В Одесской области пограничники задержали гражданина России, который находился в международном розыске по подозрению во взяточничестве, коррупции и превышении служебных полномочий.
Об этом 22 апреля сообщили в Госпогранслужбе Украины.
По данным ГПСУ, россиянина задержали в пункте пропуска "Платоново".
"При осуществлении мер контроля пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина РФ, его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий", - отметили в ведомстве.
Укрбюро Интерпола в Киеве проинформировали о выявлении разыскиваемого, задержанный передан представителям Нацполиции.
Украинская правда