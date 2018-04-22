"Динамо" у Львові розгромило "Верес"

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Неділя, 22 квітня 2018, 19:47

У завершальному матчі 28 туру Прем'єр-Ліги київське "Динамо" переграло рівненський "Верес" з рахунком 4:1.

Підопічні Олександра Хацкевича контролювали хід гри і відкрили рахунок вже на 14-й хвилині поєдинку.

Після навісу з флангу Шепелєва на штангу Гармаш забивав у порожній кут воріт - 0:1. У господарів у перші 45-ть хвилин моментів біля воріт Дениса Бойка не було.

Другий тайм розпочався з гольової феєрії. На 49-й хвилині після подачі Кендзьори Беседін ударом головою робить рахунок - 0:2.

"Верес" доволі швидко відквитав один гол. На 51 хвилині ударом з лінії штрафного Жуліо Сезар поновлює інтригу - 1:2. Але святкувати рівненській команді довго не дав Беседін, який ударом головою на 53 хвилині відновив перевагу киян у два м'ячі - 1:3. Але і на цьому "Верес" не здався: господарі поля небезпечнго контратакували і мали ще кілька нагод ворота столичної команди, але вдало в цих моментах відіграв Бойко.

У  доданий арбітром час четвертий гол у ворота "Вереса" забив Дерліс Гонсалес ударом під поперечку - 4:1.

В інших матчах 28 туру за неділю, 22 квітня, "Зоря" перемогла "Маріуполь" з рахунком 3:1, а "Карпати" виграли 2:0 в "Олімпіка".

 

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футбол
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