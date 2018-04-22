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"Динамо" во Львове разгромило "Верес"

Воскресенье, 22 апреля 2018, 19:47

В заключительном матче 28 тура Премьер-Лиги киевское "Динамо" переиграло ровенский "Верес" со счетом 4:1.

Подопечные Александра Хацкевича контролировали ход игры и открыли счет уже на 14-й минуте поединка.

После навеса с фланга Шепелева на штангу Гармаш забивал в пустой угол ворот - 0:1. У хозяев в первые 45 минут моментов у ворот Дениса Бойко не было.

Второй тайм начался с голевой феерии: на 49-й минуте после подачи Кендзером Беседин ударом головой делает счет - 0:2.

"Верес" довольно быстро отыграл один гол. На 51 минуте ударом с линии штрафной Жулио Сезар восстанавливает интригу - 1:2. Но праздновать ровенской команде долго не дал Беседин, который ударом головой на 53 минуте восстановил преимущество киевлян в два мяча - 1:3. Но и на этом "Верес" не сдался: хозяева поля небезпечнго контратаковали и имели еще несколько возможностей у ворот столичной команды, но удачно в этих моментах сыграл Бойко.

В добавленное арбитром время четвертый гол в ворота "Вереса" забил Гонсалес ударом под перекладину - 4:1.

В других матчах 28 тура за воскресенье, 22 апреля, "Заря" обыграла "Мариуполь" со счетом 3:1, а "Карпаты" выиграли 2:0 у "Олимпика".

 

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол
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