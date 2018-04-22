Клімкін: У G7 за атакою на Україну бачать атаку на демократичний світ

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Неділя, 22 квітня 2018, 22:18

Країни-члени "Великої сімки" за агресією проти України бачать "атаку на вільний, демократичний світ". 

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін за підсумком спецзасідання за участі глав МЗС країн G7, присвяченого ситуації в Україні, яке відбулося у Торонто (Канада) 22 квітня.  

"Україну сприймають як невід’ємну частину вільного світу, спільного демократичного простору ... Наші партнери з G7 атаку на Україну бачать як атаку на цей вільний, демократичний світ", - зазначив він.

Як повідомили у прес-службі МЗС України, у ході спеціальної сесії було обговорено питання щодо нових викликів, які несе гібридна російська агресія, необхідності збереження суверенітету та відновлення територіальної цілісності України, збереження санкційного тиску на Росію, підтримки реформ. 

Також глави МЗС країн "Великої сімки" обговорили перспективи миротворчої місії на Донбасі.

Нагадаємо, главу МЗС України вперше запросили на зустріч глав МЗС країн "Великої сімки". У 1994 році в Вінніпезі відбулася присвячена Україні ad-hoc зустріч міністрів закордонних справ країн "сімки". Однак на повноцінному плановому заході країн G7 Україна буде присутня вперше.

Повідомлялося, що головними темами зустрічі мають стати солідарність з Україною щодо окупованих Криму та Донбасу та підтримка реформ в Україні. Також Клімкін повідомляв, що на зустрічі йтиметься про українців, яких РФ незаконно утримує, у т.ч. про справу Володимира Балуха

Наталія Нечай, УП
Теми: МЗС Донбас Крим Росія
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