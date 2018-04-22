Климкин: В G7 за атакой на Украину видят атаку на демократический мир

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Воскресенье, 22 апреля 2018, 22:18

Страны-члены "Большой семерки" за агрессией против Украины видят "атаку на свободный, демократический мир".

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин по итогам спецзаседания при участии глав МИД стран G7, посвященного ситуации в Украине, которое состоялось в Торонто (Канада) 22 апреля.

"Украину воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства ... Наши партнеры по G7 атаку на Украину видят как атаку на этот свободный, демократический мир", - отметил он.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, в ходе специальной сессии обсуждались  вопросы о новых вызовах, которые несет гибридная российская агрессия, о необходимости сохранения суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины, о сохранении санкционного давления на Россию и о поддержке реформ.

Также главы МИД стран "Большой семерки" обсудили перспективы миротворческой миссии на Донбассе.

Напомним, главу МИД Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки". В 1994 году в Виннипеге состоялась посвященная Украине ad-hoc встреча министров иностранных дел стран G7. Однако на полноценном плановом мероприятии стран G7 Украина присутствовала впервые.

Сообщалось, что главными темами встречи должны стать солидарность с Украиной в отношении оккупированных Крыма и Донбасса и поддержка реформ в Украине. Также Климкин сообщал, что на встрече речь пойдет об украинцах, которых РФ незаконно удерживает, в т.ч. о деле Владимира Балуха.

Наталия Нечай, УП
Темы: МИД Донбасс Крым Росcия
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