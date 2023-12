У G7 і не думають про повернення РФ до "великих" і тримають санкції

Країни "Великої сімки" виступають за збереження санкцій проти Росії через її незаконні дії щодо України.

Цю позицію підтвердили глави МЗС країн G7 на зустрічі в Торонто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter канадського міністерства.

"Міністр Фріланд (глава МЗС Канади – ред.) та інші глави МЗС країн G7 підтвердили спільне прагнення порядку, заснованого на нормах міжнародного права, в тому числі з питання територіальної цілісності", – йдеться у повідомленні.

