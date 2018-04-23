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У G7 і не думають про повернення РФ до "великих" і тримають санкції

Понеділок, 23 квітня 2018, 08:52

Країни "Великої сімки" виступають за збереження санкцій проти Росії через її незаконні дії щодо України.

Цю позицію підтвердили глави МЗС країн G7 на зустрічі в Торонто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter канадського міністерства.

"Міністр Фріланд (глава МЗС Канади – ред.) та інші глави МЗС країн G7 підтвердили спільне прагнення порядку, заснованого на нормах міжнародного права, в тому числі з питання територіальної цілісності", – йдеться у повідомленні.

"Санкції, накладені на Росію після її неприйнятних дій в Україні, будуть продовжуватися", –запевнило канадське зовнішньополітичне відомство.

На полях зустрічі з колегами за G7 у Торонто міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив також, що в найближчому майбутньому не бачить можливості повернення Росії, яку виключили з "Великої вісімки" у 2014 році.

"На даний момент це взагалі не питання (повернення РФ до G7 – ред.). Те, що Росія більше не тут, пов'язане із анексією Криму в порушення міжнародного права", – сказав Маас, передає Deutsche Welle.

Німецький міністр, який минулого тижня визнав, що "Росія останнім часом стала складним партнером", наголосив, що зміна ситуації залежить виключно від Москви.

Крім міністрів G7 на зустрічі в Торонто були Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні і український міністр закордонних справ Павло Клімкін. Главу МЗС України вперше запросили на зустріч G7.

Після зустрічі Клімкін повідомив, що "наші партнери по G7 атаку на Україну бачать як атаку на цей вільний, демократичний світ".

До "Великої сімки" входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада.

Теми: РосіяКанада
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