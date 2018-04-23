В G7 и не думают о возвращении РФ в "великие" и держат санкции

Страны "Большой семерки" выступают за сохранение санкций против России из-за ее незаконных действий в отношении Украины.



Эту позицию подтвердили главы МИД стран G7 на встрече в Торонто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter канадского министерства.



"Министр Фриланд (глава МИД Канады – ред.) и другие главы МИД стран G7 подтвердили общее стремление порядка, основанного на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности", – говорится в сообщении.

Minister Freeland and #G7 Foreign Ministers reaffirmed our shared respect for rules-based international order, including on territorial #sovereignty. Sanctions imposed on #Russia following its unacceptable actions in #Ukraine will continue. pic.twitter.com/f6n9sQ6MkS — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) April 22, 2018

"Санкции, наложенные на Россию после ее неприемлемых действий в Украине, будут продолжаться", –заверило канадское внешнеполитическое ведомство.



На полях встречи с коллегами по G7 в Торонто министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил также, что в ближайшем будущем не видит возможности возвращения России, которую исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году.



"На данный момент это вообще не вопрос (возвращения РФ к G7 – ред.). То, что Россия больше не здесь, связано с аннексией Крыма в нарушение международного права", – сказал Маас, передает Deutsche Welle.



Немецкий министр, который на прошлой неделе признал, что "Россия в последнее время стала сложным партнером", отметил, что изменение ситуации зависит исключительно от Москвы.



Кроме министров G7 на встрече в Торонто были Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политике и политике безопасности Могерини и украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Главу МИД Украины впервые пригласили на встречу G7.



После встречи Климкин сообщил, что "наши партнеры по G7 атаку на Украину видят как атаку на этот свободный, демократический мир".

В "Большую семерку" входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.