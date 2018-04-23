Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В G7 и не думают о возвращении РФ в "великие" и держат санкции

Понедельник, 23 апреля 2018, 08:52

Страны "Большой семерки" выступают за сохранение санкций против России из-за ее незаконных действий в отношении Украины.

Эту позицию подтвердили главы МИД стран G7 на встрече в Торонто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter канадского министерства.

"Министр Фриланд (глава МИД Канады – ред.) и другие главы МИД стран G7 подтвердили общее стремление порядка, основанного на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности", – говорится в сообщении.

"Санкции, наложенные на Россию после ее неприемлемых действий в Украине, будут продолжаться", –заверило канадское внешнеполитическое ведомство.

На полях встречи с коллегами по G7 в Торонто министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил также, что в ближайшем будущем не видит возможности возвращения России, которую исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году.

"На данный момент это вообще не вопрос (возвращения РФ к G7 – ред.). То, что Россия больше не здесь, связано с аннексией Крыма в нарушение международного права", – сказал Маас, передает Deutsche Welle.

Немецкий министр, который на прошлой неделе признал, что "Россия в последнее время стала сложным партнером", отметил, что изменение ситуации зависит исключительно от Москвы.

Кроме министров G7 на встрече в Торонто были Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политике и политике безопасности Могерини и украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Главу МИД Украины впервые пригласили на встречу G7.

После встречи Климкин сообщил, что "наши партнеры по G7 атаку на Украину видят как атаку на этот свободный, демократический мир".

В "Большую семерку" входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Темы: РосcияКанада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Ирландия расследует попадание их деталей в "Шахеды" - премьер
Семья конструктора российских "Ланцетов" владеет квартирой в центре Лондона – СМИ
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: