Мін'юст назвав ТОП-3 підприємств, де стягнули найбільші борги із зарплати

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Понеділок, 23 квітня 2018, 12:45

Посилені заходи Міністерства юстиції з ліквідації заборгованості із зарплати на українських підприємствах дозволили стягнути 38,7 мільйона гривень для 2 638 працівників.

Про це повідомляє у Facebook міністр юстиції Павло Петренко.

За його даними, у квітні в найбільш проблемних регіонах України розпочали свою роботу мобільні групи Мін’юсту з ліквідації заборгованостей з виплати зарплати.

"Вже є перші результати їх роботи: стягнено 38,7 млн грн на користь 2 638 працівників", - йдеться в повідомленні.

При цьому найбільші борги ліквідовані на двох заводах Дмитра Фірташа – "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" і "Рівнеазот".

На першому стягнуто 12,6 млн гривень на користь 501 працівника, на другому – 3,7 млн для 117 співробітників.

На третьому місці опинилося "Лисичанськвугілля", де на користь 118 працівників стягнуто 2,5 млн гривень.

 

Як повідомлялося, керівникам підприємств, які не гаситимуть борги з заробітної плати, загрожує кримінальна відповідальність.

Українська правда
Теми: Фірташ борг зарплати Мін'юст
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