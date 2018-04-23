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Минюст назвал ТОП-3 компаний, где взыскали наибольшие долги по зарплате

Понедельник, 23 апреля 2018, 12:45

Усиленные меры Министерства юстиции по ликвидации задолженности по зарплате на украинских предприятиях позволили взыскать 38,7 миллиона гривен для 2638 работников.

Об этом сообщает в Facebook министр юстиции Павел Петренко.

По его данным, в апреле в наиболее проблемных регионах Украины начали работу мобильные группы Минюста по ликвидации задолженностей по выплате зарплаты.

"Уже есть первые результаты их работы: взыскано 38,7 млн грн в пользу 2638 работников", - говорится в сообщении.

При этом наибольшие долги ликвидированы на двух заводах Дмитрия Фирташа - "Северодонецкое объединение "Азот" и" Ривнеазот".

На первом взысканы 12,6 млн гривень в пользу 501 работника, на втором – 3,7 млн для 117 сотрудников.

На третьем месте оказался "Лисичанскуголь", где в пользу 118 работников взысканы 2,5 млн гривень.

 

Как сообщалось, руководителям предприятий, которые не погасят долги по заработной плате, грозит уголовная ответственность.

Украинская правда
Темы: ФирташдолгзарплатыМинюст
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