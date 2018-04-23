У ГПУ заявили про чергові докази військової присутності РФ на Донбасі

У зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовці Збройних Сил України та співробітники Генпрокуратури знайшли міни, гранати та реактивний піхотний вогнемет РПВ "Джміль", виготовлені в Росії.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зазначається, що працівники управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях ГПУ разом з військовослужбовцями ЗСУ виявили у зоні АТО 4 протипіхотні міни МОН-50 (1990 р.в.), 1 ручну протипіхотну оборонну ударно-дистанційну гранату (рос. РГО), 2 ударно-дистанційні запали (рос. УЗД, 1992 та 1993 р.в.) до гранати "РГО", реактивний піхотний вогнемет РПВ "Джміль" (рос. РПО-А "Шмель", 1991 р.в.).

Повідомляється, що за даними Міноборони, зазначені боєприпаси не перебувають на забезпеченні Збройних Сил України.

На даний час проводяться відповідні експертизи, досудове розслідування триває.

У ГПУ додали, що наразі здійснюється досудове розслідування за фактом застосування представниками влади і командуванням ЗС РФ засобів ведення війни заборонених міжнародним правом, інших порушень законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, поєднані з умисними вбивствами.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив нові докази присутності російських військових у лавах незаконних збройних формувань на Донбасі.

Крім того у НАТО заявили, що у них є великий обсяг інформації, яка доводить присутність військ РФ на Донбасі.

Як повідомлялося, у липні 2017 року з території Росії бойовики Донбасу отримали 4 танки, 7 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи та 7 реактивних систем залпового вогню.

Росія заперечує свою участь у бойових діях на сході України, поставки зброї, воєнної техніки та грошового забезпечення тих, хто воює проти України, – так само, як спершу заперечувала присутність своїх військових у Криму під час анексії півострова. .