В ГПУ заявили об очередных доказательства военного присутствия РФ на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции военнослужащие Вооруженных Сил Украины и сотрудники Генпрокуратуры нашли мины, гранаты и реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель", изготовленные в России.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что сотрудники управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях ГПУ вместе с военнослужащими ВСУ обнаружили в зоне АТО 4 противопехотные мины МОН-50 (1990 г.в.), 1 ручную противопехотную оборонительную ударно-дистанционную гранату (рус. РГО) 2 ударно-дистанционные запала (рус. УЗИ, 1992 и 1993 г.в.) к гранате "РГО", реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель".

Сообщается, что по данным Минобороны, указанные боеприпасы не находятся на обеспечении Вооруженных Сил Украины.

В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.

В ГПУ добавили, что в настоящее время осуществляется досудебное расследование по факту применения представителями власти и командованием ВС РФ средств ведения войны запрещенных международным правом, других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, соединенные с умышленными убийствами.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал новые доказательства присутствия российских военных в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Кроме того, в НАТО заявили, что у них есть большой объем информации, которая доказывает присутствие войск РФ в Донбассе.

Как сообщалось, в июле 2017 года с территории России боевики Донбасса получили 4 танка, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийских систем и 7 реактивных систем залпового огня.

Россия отрицает свое участие в боевых действиях на востоке Украины, поставки оружия, военной техники и денежного обеспечения тех, кто воюет против Украины, – так же, как сперва отрицала присутствие своих военных в Крыму во время аннексии полуострова.