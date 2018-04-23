Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГПУ заявили об очередных доказательства военного присутствия РФ на Донбассе

Понедельник, 23 апреля 2018, 14:08

В зоне проведения антитеррористической операции военнослужащие Вооруженных Сил Украины и сотрудники Генпрокуратуры нашли мины, гранаты и реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель", изготовленные в России.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что сотрудники управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях ГПУ вместе с военнослужащими ВСУ обнаружили в зоне АТО 4 противопехотные мины МОН-50 (1990 г.в.), 1 ручную противопехотную оборонительную ударно-дистанционную гранату (рус. РГО) 2 ударно-дистанционные запала (рус. УЗИ, 1992 и 1993 г.в.) к гранате "РГО", реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель".

 
 
 

Сообщается, что по данным Минобороны, указанные боеприпасы не находятся на обеспечении Вооруженных Сил Украины.

 
 

В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.

В ГПУ добавили, что в настоящее время осуществляется досудебное расследование по факту применения представителями власти и командованием ВС РФ средств ведения войны запрещенных международным правом, других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, соединенные с умышленными убийствами.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал новые доказательства присутствия российских военных в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Кроме того, в НАТО заявили, что у них есть большой объем информации, которая доказывает присутствие войск РФ в Донбассе.

Как сообщалось, в июле 2017 года с территории России боевики Донбасса получили 4 танка, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийских систем и 7 реактивных систем залпового огня.

Россия отрицает свое участие в боевых действиях на востоке Украины, поставки оружия, военной техники и денежного обеспечения тех, кто воюет против Украины, – так же, как сперва отрицала присутствие своих военных в Крыму во время аннексии полуострова.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураАТОВооруженные силыДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: