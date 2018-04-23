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Порошенко згадав, як військо УНР із захватом зустрічали в Сімферополі

Понеділок, 23 квітня 2018, 15:36

Президент Петро Порошенко переконаний, що героїчний досвід боротьби українського народу за рідну землю невблаганно наближає час повернення анексованого Росією Криму та Донеччини і Луганщини в Україну.

Про це йдеться в спеціальному зверненні глави держави з нагоди 100-річчя від початку звільнення Криму від більшовиків військами Української Народної Республіки, яке розмістила "Історична правда".

За  словами Порошенка, блискавично проведена військова операція із захоплення Сальківського мосту через озеро Сиваш дала змогу збройним силам Української Народної Республіки швидко просунутись у глиб півострова і 24 квітня звільнити Сімферополь.

Глава держави наводить спогади учасника Кримського походу Бориса Монкевича, який писав: "Ніде по всій Україні не зустрічали українського війська з таким ентузіазмом, з такими оваціями і з таким захопленням, як робило це населення Сімферополя".

"Всі вулиці були декоровані квітами й переповнені публікою, яка радісно вітала Болбочана. Всю дорогу за самоходом бігла тисячна юрба народу, котра проводжала побідника і свого визволителя з таким запалом, з таким ентузіазмом, якому немає порівняння, якого ніколи не можна забути", – писав Монкевич.

За словами Порошенка, "попри істотну перевагу сил "червоних", дії українських частин призвели до падіння більшовицького режиму в Криму, зумовили підняття на кораблях Чорноморського флоту у Севастополі українських прапорів".

"Переконаний, що досвід героїчної боротьби українського народу за рідну землю, наша нинішня кропітка праця, спрямована на зміцнення армії, діяльність вітчизняних дипломатів на міжнародній арені, солідарний тиск світової спільноти на агресора невблаганно наближають час повернення віроломно анексованого РФ Криму та українських земель на Донеччині та Луганщині", - резюмує президент.

Теми: КримПорошенкоісторія
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