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Порошенко вспомнил, как войско УНР с восторгом встречали в Симферополе

Понедельник, 23 апреля 2018, 15:36

Президент Петр Порошенко убежден, что героический опыт борьбы украинского народа за родную землю неумолимо приближает время возвращения аннексированного Россией Крыма и оккупированного Донбасса в ​​Украину.

Об этом говорится в специальном обращении главы государства по случаю 100-летия начала освобождения Крыма от большевиков войсками Украинской Народной Республики, которое разместила "Историческая правда".

Порошенко отмечает, что молниеносно проведенная военная операция по захвату Сальковского моста через озеро Сиваш позволила вооруженным силам УНР быстро продвинуться в глубь полуострова и 24 апреля освободить Симферополь.

Глава государства приводит воспоминания участника Крымского похода Бориса Монкевича, который писал: "Нигде по всей Украине не встречали украинское войско с таким энтузиазмом, с такими овациями и с таким восторгом, как делало это население Симферополя".

"Все улицы были украшены цветами и переполнены публикой, радостно приветствовавшей Болбочана. Всю дорогу за самоходом бежала тысячная толпа народа, которая провожала своего освободителя с таким пылом, с таким энтузиазмом, которому нет сравнения, которое никогда нельзя забыть", – писал Монкевич.

По словам Порошенко, "несмотря на существенное преимущество сил "красных", действия украинских частей привели к падению большевистского режима в Крыму, обусловили подъем на кораблях Черноморского флота в Севастополе украинских флагов".

"Убежден, что опыт героической борьбы украинского народа за родную землю, наша нынешняя кропотливая работа, направленная на укрепление армии, деятельность отечественных дипломатов на международной арене, солидарное давление мирового сообщества на агрессора неумолимо приближают возвращении вероломно аннексированного РФ Крыма и украинских земель в Донецкой и Луганской области", – резюмирует президент.

Темы: КрымПорошенкоистория
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