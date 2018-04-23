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Дніпропетровщину попередили про небезпечну погоду

Понеділок, 23 квітня 2018, 15:45

Регіональний центр з гідрометеорології оголосив штормове попередження по Дніпропетровській області на період з 23 по 24 квітня.

Про це повідомляється на сайті облуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, 23 квітня вдень у регіоні спостерігається надзвичайна пожежна небезпека 5-го рівня та потужні пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с.

24 та 25 квітня вітер вщухне до 7-12 м/с і віятиме з півдня та північного заходу.

У вівторок вдень, а в середу вночі очікуються короткочасні дощі.

Температура повітря у ці дні коливатиметься від 1-6° вночі до 17-22° вдень.

Як повідомлялося, найближчої доби погоду в Україні визначатиме вологе і помірно-тепле повітря, що переміщається із Західної Європи.

Українська правда
Теми: Дніпропетровська областьпогода
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