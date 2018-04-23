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Днепропетровскую область предупредили об опасной погоде

Понедельник, 23 апреля 2018, 15:45

Региональный центр по гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение по Днепропетровской области на период с 23 по 24 апреля.

Об этом сообщается на сайте облуправления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, 23 апреля днем в регионе наблюдается чрезвычайная пожарная опасность и сильные порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с.

24 и 25 апреля ветер утихнет до 7-12 м/с и будет дуть с юга и северо-запада.

Во вторник днем, а в среду ночью ожидаются кратковременные дожди.

Температура воздуха в эти дни будет колебаться от 1-6° ночью до 17-22° днем.

Как сообщалось, в ближайшие сутки погоду в Украине будет определять влажный и умеренно-теплый воздух, перемещающийся из Западной Европы.

Украинская правда
Темы: Днепропетровская областьпогода
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