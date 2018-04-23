Справа Сущенка: 25 травня суд почне слухати захист українця

Московський міський суд 25 травня почне слухати письмові докази захисту незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомив адвокат українця Марк Фейгін у Twitter.

"Сторона звинувачення закінчила подання доказів у справі українського журналіста Романа Сущенко в Московському міському суді. 25 травня 2018 року захист приступить до подання письмових доказів і клопотань", - написав Фейгін.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

27 березня 2018 року Московський міськсуд продовжив арешт Сущенка на шість місяців.

У відповідь МЗС України висловило рішучий протест.