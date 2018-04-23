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Дело Сущенко: 25 мая суд начнет слушать защиту украинца

Понедельник, 23 апреля 2018, 16:29

Московский городской суд 25 мая начнет слушать письменные доказательства защиты незаконно задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщил адвокат украинца Марк Фейгин в Twitter.

"Сторона обвинения закончила представление доказательств по делу украинского журналиста Романа Сущенко в Московском городском суде. 25 мая 2018 года защита приступит к представлению письменных доказательств и ходатайств", - написал Фейгин.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

27 марта 2018 года Московский горсуд продлил на шесть месяцев арест украинского журналиста Романа Сущенко.

В ответ МИД Украины выразило решительный протест.

Украинская правда
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