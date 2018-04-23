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Луценко: На адмінкордоні з Кримом затримали довірену особу Путіна

Понеділок, 23 квітня 2018, 17:05
Луценко: На адмінкордоні з Кримом затримали довірену особу Путіна

На адмінкордоні з Кримом правоохоронці затримали громадянку України, яка збирала підписи на підтримку висунення Володимира Путіна кандидатом на пост президента Росії на виборах 2018 року на анексованому півострові.

Про це повідомляє генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebооk.

"На КПВВ "Чонгар" в рамках кримінального провадження за фактом вчинення державної зради, Головним управлінням СБУв АР Крим та м. Севастополі (з місцем дислокації у м. Херсон) за процесуального керівництва прокуратури АР Крим затримано громадянку України, яка діяла в інтересах Російської Федерації", – йдеться в повідомленні,

За даними очільника ГПУ, жінка входила до неурядової всеросійської громадської організації "Волонтеры Победы", та взяла участь в офіційній процедурі підготовки до незаконного проведення на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь виборів президента РФ.

"Будучи довіреною особою кандидата в президенти Російської Федерації Путіна В.В., незаконно організувала та проводила на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь збір підписів на підтримку висунення Путіна В.В. кандидатом на пост Президента Російської Федерації на виборах 2018 року", – зазначає Луценко.

За його словами, таким чином вказана громадянка України сприяла підривній діяльності Російської Федерації проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості.

Наразі затриманій готується повідомлення про підозру та проводяться інші необхідні слідчі і процесуальні дії, зазначає Луценко.

Українська правда
Теми: Генпрокуратура
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