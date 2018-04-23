Луценко: На админгранице с Крымом задержали доверенное лицо Путина

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Понедельник, 23 апреля 2018, 17:05

На админгранице с Крымом правоохранители задержали гражданку Украины, которая собирала подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 на аннексированном полуострове.

Об этом сообщает генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebооk.

"На КПВВ "Чонгар" в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены, Главным управлением СБвВ АР Крым и г. Севастополе (с местом дислокации в г. Херсон) по процессуального руководства прокуратуры АР Крым задержана гражданка Украины, которая действовала в интересах Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным главы ГПУ, женщина входила в неправительственную всероссийскую общественную организации "Волонтеры Победы", и приняла участие в официальной процедуре подготовки к незаконному проведению на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь выборов президента РФ.

"Будучи доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации Путина В.В., незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Путина В.В. кандидатом на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года", – отмечает Луценко.

По его словам, таким образом указанная гражданка Украины способствовала подрывной деятельности Российской Федерации против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности.

Сейчас задержанной готовится сообщение о подозрении и проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия, отмечает Луценко.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура
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