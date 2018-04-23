В МВС 4 з 5 електронних браслетів несправні

Міністерство внутрішніх справ має всього 511 електронних браслетів, з них 404 — поламані.

Про це йдеться у відповіді Національної поліції на запит Громадського.

Станом на 1 березня 2018 року у наявності в правоохоронців було лише 107 справних електронних браслетів.

Повідомляють, що кожен з таких браслетів коштував при закупівлі 53,8 тисячі гривень.

Також у документі йдеться, що електронні засоби контролю за місцезнаходженням підозрюваних за два місяці 2018 року застосовували до 95 осіб.

Раніше МВС зобов'язало поліцейських проводити санітарну обробку електронних браслетів спостереження перед закріпленням їх на підозрюваних чи звинувачених.