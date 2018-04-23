В МВД 4 из 5 электронных браслетов неисправные

В Министерства внутренних дел всего 511 электронных браслетов, из них 404 - поломаны.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции на запрос Громадського.

По состоянию на 1 марта 2018 года в наличии у правоохранителей было лишь 107 исправных электронных браслетов.

Сообщают, что каждый из таких браслетов стоил при закупке 53,8 тысячи гривен.

Также в документе говорится, что электронные средства контроля за местонахождением подозреваемых за два месяца 2018 года применяли до 95 человек.

Ранее МВД обязало полицейских проводить санитарную обработку электронных браслетов наблюдения перед закреплением их на подозреваемых или обвиняемых.