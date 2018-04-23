Клімкін про зустріч з G7: Говорили про все

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Понеділок, 23 квітня 2018, 17:35

Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що на зустрічі з міністрами країн "великої сімки" дипломати обговорили питання окупованих територій України та долю заручників, яких незаконно утримує Росія.

Про це міністр написав у Facebook.

"Говорили про все: від окупованих Криму і Донбасу до українських заручників, яких незаконно утримує РФ", - написав він.

Главу МЗС України вперше запросили на зустріч глав МЗС країн "Великої сімки". У 1994 році в Вінніпезі відбулася присвячена Україні ad-hoc зустріч міністрів закордонних справ країн "сімки". Однак на повноцінному плановому заході країн G7 Україна буде присутня вперше.

Раніше повідомлялося, що головними темами зустрічі мають стати солідарність з Україною щодо окупованих Криму та Донбасу та підтримка реформ в Україні. Також Клімкін повідомляв, що на зустрічі йтиметься про українців, яких РФ незаконно утримує, у т.ч. про справу Володимира Балуха

Українська правда
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