Климкин о встрече с G7: Говорили обо всем

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что на встрече с министрами стран "большой семерки" дипломаты обсудили вопросы оккупированных территорий Украины и судьбу заложников, которых незаконно удерживает Россия.

Об этом министр написал в Facebook.

"Говорили обо всем: от оккупированных Крыма и Донбасса до украинских заложников, которых незаконно удерживает РФ", - написал он.

Главу МИД впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки". В 1994 году в Виннипеге состоялась посвященная Украине ad-hoc встреча министров иностранных дел стран G7. Однако на полноценном плановом мероприятии стран G7 Украина присутствовала впервые.

Ранее сообщалось, что главными темами встречи должны стать солидарность с Украиной в отношении оккупированных Крыма и Донбасса и поддержка реформ в Украине. Также Климкин сообщал, что на встрече речь пойдет об украинцах, которых РФ незаконно удерживает, в т.ч. о деле Владимира Балуха.