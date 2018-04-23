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Доба в АТО: 25 обстрілів, 3 поранених

Понеділок, 23 квітня 2018, 18:27

Бойовики від початку доби здійснили 25 обстрілів позицій сил АТО із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї, внаслідок обстрілів троє українських захисників зазнали поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Внаслідок виконання бойових завдань троє українських захисників зазнали поранення. Постраждалих воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку 23 квітня бойовики 25 разів обстрілювали позиції сил АТО, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю.

На Луганському напрямку двічі із заборонених 120 мм мінометів та гранатометів бойовики відкривали вогонь по українських укріпленнях поблизу Троїцького, а з мінометів калібру 82 мм – в районі Попасної й тричі – під Новоолександрівкою. Також під обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили військові ЗС біля Новозванівки.

На Донецькому напрямку 120 мм міномети застосували по українських позиціях неподалік Водяного.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор відкривав вогонь по захисниках, Верхньоторецького, Водяного та Гнутового.

Також великокаліберні кулемети бойовики застосувавали в районі Павлополя, а стрілецьку зброю – під Талаківкою, Лебединським, Невельським, Мар’їнкою, Павлополем та поблизу Шахти "Бутівка". 

22 квітня бойовики вели вогонь по силах АТО 10 разів, жертв та поранених серед українських бійців внаслідок обстрілів не було. 

Українська правда
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