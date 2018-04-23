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Сутки в АТО: 25 обстрелов, 3 раненых

Понедельник, 23 апреля 2018, 18:27

Боевики от начала суток совершили 25 обстрелов позиций сил АТО с применением запрещенного минскими соглашениями оружия, в результате выполнения боевых задач трое украинских защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"В результате выполнения боевых задач трое украинских защитников получили ранения. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Всего с начала 23 апреля боевики 25 раз обстреливали позиции сил АТО, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие.

На Луганском направлении дважды из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов боевики открывали огонь по украинским укреплениях вблизи Троицкого, а из минометов калибра 82 мм - в районе Попасной и трижды - в Новоалександровке. Также под обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали военные ВС у Новозвановки.

На Донецком направлении 120 мм минометы применили по украинским позициям неподалеку Водяного.

С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор открывал огонь по защитникам Верхнеторецкого Водяного и Гнутово.

Также крупнокалиберные пулеметы боевики применяли в районе Павлополя, а стрелковое оружие - под Талаковкой, Лебединским, Невельским, Марьинкой, Павлополем и вблизи Шахты "Бутовка".

22 апреля боевики вели огонь по силам АТО 10 раз, жертв и раненых среди украинских бойцов в результате обстрелов не было.

Украинская правда
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