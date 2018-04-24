ДТП у Торонто: водія ідентифікували, підозрюють теракт

Водієм мікроавтобуса, який в Торонто скоїв наїзд на 25 осіб, виявився 25-річний чоловік на ім'я Алек Мінасян.

Про це, посилаючись на телеканал CBC, повідомляє Reuters.

"Підозрюваний в атаці на мікроавтобусі в Торонто, який убив дев'ять людей і поранив 16 інших, є 25-річним чоловіком на ім'я Алек Мінасян", - йдеться в повідомленні.

За словами поліції, водій перебуває під вартою.

На відео очевидців, опублікованому місцевим виданням The Star, під час затримання підозрюваний каже: "У мене пістолет у кишені. Стріляйте мені в голову".

Як повідомлялося, інцидент стався близько 13:30 за місцевим часом, якраз, коли велика кількість службовців вийшло на обідню перерву. Принаймні один свідок розповів про те, що водій, схоже, навмисно направив автобус на жертв, проїхавши приблизно 1,6 км.

Слідчі розглядають тероризм як ймовірний мотив наїзду, повідомило агентству джерело в американських спецслужбах.

За його словами, немає підстав вважати, що інцидент, в якому арендований фургон в'їхав у натовп, був нещасним випадком.