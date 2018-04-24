ДТП в Торонто: водителя идентифицировали, подозревают теракт

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Вторник, 24 апреля 2018, 02:57
Rene Johnston/Toronto Star

Водителем микроавтобуса, который в Торонто совершил наезд на 25 человек, оказался 25-летний мужчина по имени Алек Минасян.

Об этом, ссылась на телеканал CBC, сообщает Reuters.

"Подозреваемый в атаке на микроавтобусе в Торонто, который убил девять человек и ранил 16 других, является 25-летним мужчиной по имени Алек Минасян", - говорится в сообщении.

По словам полиции, водитель находится под стражей.

На видео очевидцев, опубликованном местным изданием The Star, во время задержания подозреваемый говорит: "У меня пистолет в кармане. Стреляйте мне в голову".

Как сообщалось, инцидент произошел около 13:30 по местному времени, как раз, когда большое количество служащих вышло на обеденный перерыв. По крайней мере, один свидетель рассказал о том, что водитель, похоже, намеренно направил автобус на жертв, проехав примерно 1,6 км.

Следователи рассматривают терроризм как вероятный мотив наезда, сообщил агентству источник в американских спецслужбах.

По его словам, нет оснований полагать, что инцидент, в котором арендованный фургон въехал в толпу, был несчастным случаем.

Темы: Канада чрезвычайное происшествие терроризм
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