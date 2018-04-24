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"Велика сімка" готова розширити санкції щодо Росії

Вівторок, 24 квітня 2018, 05:47
Велика сімка готова розширити санкції щодо Росії

Міністри закордонних справ держав "великої сімки" заявили про готовність розширити санкції щодо Росії.

Про це йдеться в спільному комюніке міністрів, опублікованому в ніч на вівторок, 24 квітня, пише DW.com.

Подальші обмежувальні заходи можуть бути запроваджені, якщо цього вимагатимуть дії російської сторони.

Термін дії санкцій за порушення територіальної цілісності України "нерозривно пов'язаний" з "повним і незворотним" виконанням Росією мінських угод, підкреслили представники країн G7, зустріч яких проходить в канадському місті Торонто з 22 по 24 квітня.

Глави МЗС країн "великої сімки" також виступили з критикою Росії за її "втручання в демократичні системи". Тих, хто має намір підірвати демократію, очікують "наслідки", заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, не вдаючись у деталі.

При цьому у вирішенні регіональних і глобальних конфліктів "велика сімка" продовжить шукати можливості для діалогу з російською стороною. Москва має бути "конструктивним партнером", вважає виконуючий обов'язки держсекретаря США Джон Салліван.

Нинішню поведінку російської сторони він назвав "неприйнятною". Зокрема, Салліван згадав отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в британському Солсбері, а також діяльність Росії на сході України, в Грузії та Молдові.

Теми: санкціїРосіяМінські угодиКанада
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