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"Большая семерка" готова расширить санкции в отношении России

Вторник, 24 апреля 2018, 05:47
Большая семерка готова расширить санкции в отношении России

Министры иностранных дел государств "большой семерки" заявили о готовности расширить санкции в отношении России.

Об этом говорится в совместном коммюнике министров, опубликованном в ночь на вторник, 24 апреля, пишет DW.com.

Дальнейшие ограничительные меры могут быть введены, если этого потребуют действия российской стороны.

Срок действия санкций за нарушение территориальной целостности Украины "неразрывно связан" с "полным и необратимым" выполнением Россией минских соглашений, подчеркнули представители стран G7, встреча которых проходит в канадском городе Торонто с 22 по 24 апреля.

Главы МИД государств "большой семерки" также выступили с критикой России за ее "вмешательство в демократические системы". Тех, кто намерен подорвать демократию, ожидают "последствия", заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, не вдаваясь в детали.

При этом в разрешении региональных и глобальных конфликтов "большая семерка" продолжит искать возможности для диалога с российской стороной. Москва должна быть "конструктивным партнером", полагает исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан.

Нынешнее поведение российской стороны он назвал "неприемлемым". В частности, Салливан упомянул отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери, а также деятельность России на востоке Украины, в Грузии и Молдове.

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Темы: санкцииРосcияМинские соглашенияКанада
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