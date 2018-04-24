"Большая семерка" готова расширить санкции в отношении России

1242 просмотра
Вторник, 24 апреля 2018, 05:47

Министры иностранных дел государств "большой семерки" заявили о готовности расширить санкции в отношении России.

Об этом говорится в совместном коммюнике министров, опубликованном в ночь на вторник, 24 апреля, пишет DW.com.

Дальнейшие ограничительные меры могут быть введены, если этого потребуют действия российской стороны.

Срок действия санкций за нарушение территориальной целостности Украины "неразрывно связан" с "полным и необратимым" выполнением Россией минских соглашений, подчеркнули представители стран G7, встреча которых проходит в канадском городе Торонто с 22 по 24 апреля.

Главы МИД государств "большой семерки" также выступили с критикой России за ее "вмешательство в демократические системы". Тех, кто намерен подорвать демократию, ожидают "последствия", заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, не вдаваясь в детали.

При этом в разрешении региональных и глобальных конфликтов "большая семерка" продолжит искать возможности для диалога с российской стороной. Москва должна быть "конструктивным партнером", полагает исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан.

Нынешнее поведение российской стороны он назвал "неприемлемым". В частности, Салливан упомянул отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери, а также деятельность России на востоке Украины, в Грузии и Молдове.

Темы: санкции Росcия Минские соглашения Канада
powered by lun.ua
По теме
Санкции США заморозили почти $2 млрд активов российского олигарха Вексельберга 22 апреля 2018, 01:42
В Крыму хотят создать криптовалютный фонд для обхода санкций 20 апреля 2018, 12:36
Кириленко: Сокращения "черного списка" российских артистов не будет 20 апреля 2018, 10:16
Все новости
Главные новости
"Большая семерка" готова расширить санкции в отношении России
ДТП в Торонто: водителя идентифицировали, подозревают теракт
В Торонто микроавтобус наехал на людей, есть погибшие
Семья Труханова обладает элитной квартирой в Лондоне - расследование
Все новости
Made in Ukraine

8 украинских брендов, которые создают парфюмерию

спорт

Хортинг. Рожденное в Украине уникальное боевое искусство