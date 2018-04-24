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Окупанти возять Кримом ракетні комплекси: навчання

Вівторок, 24 квітня 2018, 09:25
Окупанти возять Кримом ракетні комплекси: навчання

На полігонах Чорноморського флоту РФ в анексованому Криму 23 квітня почали навчання з бойовими розрахунками протикорабельних берегових ракетних комплексів ракетного з'єднання ЧФ РФ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації.

"Ракетники вже відпрацювали комплекс заходів із виходу техніки з парків з подальшим здійсненням маршу в призначений район", – заявляє відомство.

 

"На наступному етапі навчання розрахунки будуть вирішувати завдання з розгортання ракетних комплексів на місцевості і зміни вогневих позицій, виявлення умовних надводних цілей із подальшою передачею отриманих даних на командний пункт", – повідомляє Міноборони РФ.

19 березня Росія почала ракетні й артилерійські навчання в декількох регіонах, зокрема в анексованому нею Криму. Ті "табірні збори" мали тривати близько місяця.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіяЧФ Росії
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