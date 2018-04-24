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Оккупанты возят по Крыму ракетные комплексы: учения

Вторник, 24 апреля 2018, 09:25
Оккупанты возят по Крыму ракетные комплексы: учения

На полигонах Черноморского флота РФ в аннексированном Крыму 23 апреля начали учение с боевыми расчетами противокорабельных береговых ракетных комплексов ракетного соединения ЧФ РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

"Ракетчики уже отработали комплекс мероприятий по выходу техники из парков с последующим совершением марша в назначенный район", – заявляет ведомство.

 

"На следующем этапе учения расчеты будут решать задачи по развертыванию ракетных комплексов на местности и смене огневых позиций, обнаружению условных надводных целей с последующей передачей полученных данных на командный пункт", – сообщает Минобороны РФ.

19 марта Россия начала ракетные и артиллерийские учения в нескольких регионах, в частности в аннексированном ею Крыму. Те "лагерные сборы" должны длиться порядка месяца.

Темы: КрымРосcияЧФ России
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