Оккупанты возят по Крыму ракетные комплексы: учения

На полигонах Черноморского флота РФ в аннексированном Крыму 23 апреля начали учение с боевыми расчетами противокорабельных береговых ракетных комплексов ракетного соединения ЧФ РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

"Ракетчики уже отработали комплекс мероприятий по выходу техники из парков с последующим совершением марша в назначенный район", – заявляет ведомство.

"На следующем этапе учения расчеты будут решать задачи по развертыванию ракетных комплексов на местности и смене огневых позиций, обнаружению условных надводных целей с последующей передачей полученных данных на командный пункт", – сообщает Минобороны РФ.