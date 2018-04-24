В Росії вигадали, як ще обмежити доступ до сайтів

Роскомнадзор пропонує ввести нову підставу для блокувань сайтів – рішення суду у справі про адміністративне правопорушення.

Про це повідомляє Комерсант.

Нова версія проекту наказу про "порядок ідентифікації інформаційних ресурсів з метою вжиття заходів щодо обмеження доступу до інформаційних ресурсів" уже опублікована на regulation.gov.ru.

Цей документ дозволить блокувати навіть VPN і анонімайзери.

На запит видання в Роскомнадзорі не відповіли, але опитані журналістами експерти вважають, що документ потрібен, щоб легалізувати блокування мільйонів IP-адрес в рамках боротьби з месенджером Telegram.

"Після серії блокувань соцмереж багато галузевих юристів звертали увагу на те, що правова база для таких дій Роскомнадзора відсутня. Ймовірно, в наглядовому відомстві зрозуміли, що блокування всіх IP-адрес відбувається на вельми сумнівних підставах, і вирішили оперативно і непублічно усунути цю прогалину і таким чином підвести правову базу під свої дії", - заявила директор зі стратегічних проектів Інституту досліджень інтернету Ірина Левова.

13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

Оператори зв'язку стали отримувати розпорядження Роскомнадзору про блокування IP-адрес Telegram з 16 квітня.

За даними ресурсу usher2.club, що відслідковує кількість IP-адрес, що потрапили під блокування, у понеділок на 19:30 по Москві в реєстрі перебувало близько 18 мільйонів IP-адрес.

Під обмеження доступу потрапили в тому числі сервіси Amazon, Google, Microsoft, Hetzner, Digital Ocean.

Через це труднощі з доступом і обмеженням роботи відчули вже багато інтернет-ресурсів. Серед них – месенджери Viber і Slack, виробник комп'ютерних ігор Nintendo Switch і онлайн-платформа Xbox. Також, наприклад, тимчасово перестав працювати онлайн-продаж квитків на сайті Музею Московського Кремля.

Юристи міжнародної правозахисної організації "Агора" отримали вже 150 звернень інтернет-сервісів, які постраждали від блокувань Роскомнадзора.

Сам Роскомнадзор в понеділок заявив, що зі скаргами про порушення в роботі інтернет-сервісів можна звертатися в Регіональний громадський центр інтернет-технологій, який повинен виступити посередником між відомством і інтернет-спільнотою.