В России придумали, как еще ограничить доступ к сайтам

Роскомнадзор предлагает ввести новое основание для блокировок сайтов – решение суда по делу об административном правонарушении.

Об этом сообщает Коммерсант.

Новая версия проекта приказа о "порядке идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам" уже опубликована на regulation.gov.ru.

Этот документ позволит блокировать даже VPN и анонимайзеры.

На запрос издания в Роскомнадзоре не ответили, но опрошенные журналистами эксперты считают, что документ нужен, чтобы легализовать блокировку миллионов IP-адресов в рамках борьбы с мессенджером Telegram.

"После серии блокировок соцсетей многие отраслевые юристы обращали внимание на то, что правовая база для таких действий Роскомнадзора отсутствует. Вероятно, в надзорном ведомстве поняли, что блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных основаниях, и решили оперативно и непублично устранить этот пробел и, таким образом, подвести правовую базу под свои действия", - заявила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Операторы связи стали получать распоряжения Роскомнадзора о блокировке IP-адресов Telegram с 16 апреля.

По данным ресурса usher2.club, отслеживающего количество попавших под блокировку IP-адресов, в понедельник на 19:30 по Москве в реестре находилось около 18 миллионов IP-адресов.

Под ограничение доступа попали в том числе сервисы Amazon, Google, Microsoft, Hetzner, Digital Ocean.

Из-за этого трудности с доступом и ограничением работы испытали уже многие интернет-ресурсы. Среди них – мессенджеры Viber и Slack, производитель компьютерных игр Nintendo Switch и онлайн-платформа Xbox. Также, например, временно переставала работать онлайн-продажа билетов на сайте Музея Московского Кремля.

Юристы международной правозащитной организации "Агора" получили уже 150 обращений интернет-сервисов, пострадавших от блокировок Роскомнадзора.

Сам Роскомнадзор в понедельник заявил, что с жалобами о нарушениях в работе интернет-сервисов можно обращаться в Региональный общественный центр интернет-технологий, который должен выступить посредником между ведомством и интернет-сообществом.