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"Довіреній особі Путіна" оголосили підозру в держзраді

Вівторок, 24 квітня 2018, 10:41
Довіреній особі Путіна оголосили підозру в держзраді
ark.gp.gov.ua

Українські правоохоронці оголосили підозру жінці, яка збирала підписи на підтримку Володимира Путіна в анексованому Росією Криму.

Про це повідомила "Українській правді" речниця прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик.

"Затриманій вчора на КПВВ "Чонгар" особі, яка брала участь в організації та проведенні незаконних виборів президента РФ в Криму, повідомлено про підозру у вчиненні державної зради", – поінформувала вона.

23 квітня в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" прикордонники затримали й передали Службі безпеки України "жінку, яка організувала та проводила збір підписів за кандидата у президенти РФ Володимира Путіна на тимчасово окупованій території Криму в 2018 році".

Про затримання повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

За даними прокуратури АРК, громадянка України діяла в інтересах Російської Федерації, а також неурядової всеросійської громадської організації "Волонтеры Победы" – і як довірена особа кандидата в президенти РФ збирала в Криму підписи на його підтримку на "виборах".

На думку правоохоронців, таким чином жінка  сприяла "у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості".

"Українська правда"

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Теми: Кримвибори
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