"Доверенному лицу Путина" объявили подозрение в госизмене

Украинские правоохранители объявили подозрение женщине, которая собирала подписи в поддержку Владимира Путина в аннексированном Россией Крыму.



Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.



"Задержанной вчера на КПВВ "Чонгар" особе, участвовавшей в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщили о подозрении в совершении государственной измены", – сообщила она.

23 апреля в контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" пограничники задержали и передали Службе безопасности Украины "женщину, которая организовала и проводила сбор подписей за кандидата в президенты РФ Владимира Путина на временно оккупированной территории Крыма в 2018 году".



О задержании сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.



По данным прокуратуры АРК, гражданка Украины действовала в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" – и как доверенное лицо кандидата в президенты РФ собирала в Крыму подписи в его поддержку на "выборах".



По мнению правоохранителей, таким образом женщина способствовала "в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности".