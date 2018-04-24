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"Доверенному лицу Путина" объявили подозрение в госизмене

Вторник, 24 апреля 2018, 10:41
Доверенному лицу Путина объявили подозрение в госизмене
ark.gp.gov.ua

Украинские правоохранители объявили подозрение женщине, которая собирала подписи в поддержку Владимира Путина в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

"Задержанной вчера на КПВВ "Чонгар" особе, участвовавшей в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщили о подозрении в совершении государственной измены", – сообщила она.

23 апреля в контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" пограничники задержали и передали Службе безопасности Украины "женщину, которая организовала и проводила сбор подписей за кандидата в президенты РФ Владимира Путина на временно оккупированной территории Крыма в 2018 году".

О задержании сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По данным прокуратуры АРК, гражданка Украины действовала в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" – и как доверенное лицо кандидата в президенты РФ собирала в Крыму подписи в его поддержку на "выборах".

По мнению правоохранителей, таким образом женщина способствовала "в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности".

"Украинская правда"

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Темы: Крымвиборы
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