"Доверенному лицу Путина" объявили подозрение в госизмене

4001 просмотр
Вторник, 24 апреля 2018, 10:41
ark.gp.gov.ua

Украинские правоохранители объявили подозрение женщине, которая собирала подписи в поддержку Владимира Путина в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

"Задержанной вчера на КПВВ "Чонгар" особе, участвовавшей в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщили о подозрении в совершении государственной измены", – сообщила она.

23 апреля в контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" пограничники задержали и передали Службе безопасности Украины "женщину, которая организовала и проводила сбор подписей за кандидата в президенты РФ Владимира Путина на временно оккупированной территории Крыма в 2018 году".

О задержании сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По данным прокуратуры АРК, гражданка Украины действовала в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" – и как доверенное лицо кандидата в президенты РФ собирала в Крыму подписи в его поддержку на "выборах".

По мнению правоохранителей, таким образом женщина способствовала "в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности".

"Украинская правда"
Темы: Крым виборы
powered by lun.ua
По теме
Оккупанты возят по Крыму ракетные комплексы: учения 24 апреля 2018, 09:25
МИД требует от России сообщить причины задержания харьковчанина Стешенка 24 апреля 2018, 04:56
Порошенко вспомнил, как войско УНР с восторгом встречали в Симферополе 23 апреля 2018, 15:36
Все новости
Главные новости
Советник Порошенко экономит горючее, "срезая" через заповедный парк – СМИ
Хакеры зашифровали сайт украинского министерства и требуют биткоины
Обыски в "Мотор Сичи": СБУ подозревает, что завод хотели отдать иностранцам
Правительство Армении отправили в отставку, оппозиция требует выборы
Все новости
Видео

В Киеве выступит Джон Ньюмен

Образование

Гаджеты в образовании – полезно или вредно?