Більше тисячі ветеранів АТО наклали на себе руки – комітет Ради

Більше ніж 1 тисяча осіб, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, наклали на себе руки.

Про це сказав у вівторок народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка", голова комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції і людей з інвалідністю Олександр Третьяков, передає "Укрінформ".

"В Україні вже більше тисячі людей, які воювали в АТО і закінчили суїцидом… На цій війні застосовується артилерійська зброя. І природно, всі психологічні травми пов'язані більше з цим. А це ще важче для солдатів. У багатьох є контузії", - розповів він на конференції "VETS: Світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя".

Він також повідомив, що станом на 2 квітня кількість учасників АТО становить 329,5 тисяч.

Крім того, сказав депутат, в Україні сьогодні понад 1,6 млн ветеранів, що становить 4% від усього населення України.

Як повідомлялося, раніше керівник Офісу уповноваженого президента з питань реабілітації учасників антитерористичної операції Наталя Зарецька заявляла, що зараз в Україні не проводиться психологічна реабілітація учасників АТО.

22 березня Кабінет міністрів повідомив, що почав роботу над створенням Міністерства у справах ветеранів, цей процес триватиме місяць.

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