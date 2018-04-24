Больше тысячи ветеранов АТО покончили с собой – комитет Рады

Больше 1000 человек, принимавших участие в антитеррористической операции на востоке Украины, покончили с собой.

Об этом сказал во вторник народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков, передает "Укринформ".

"В Украине уже более тысячи человек, воевавших в АТО и покончивших суицидом... На этой войне применяется артиллерийское оружие. И естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии", - рассказал он на конференции "VETS Мировые практики интеграции ветеранов в мирную жизнь".

Он также сообщил, что по состоянию на 2 апреля количество участников АТО составляет 329 500.

Кроме того, сказал депутат, в Украине сегодня более 1,6 млн ветеранов, что составляет 4% от всего населения Украины.

Как сообщалось, ранее руководитель Офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции Наталья Зарецкая заявляла, что сейчас в Украине не проводится психологическая реабилитация участников АТО.

22 марта Кабинет министров сообщил, что начал работу над созданием Министерства по делам ветеранов, этот процесс продлится месяц.