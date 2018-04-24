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Потреби у мобілізації немає – Міноборони

Вівторок, 24 квітня 2018, 12:57

Українська армія укомплектована, потреби у черговій хвилі мобілізації немає.

Про це в інтерв’ю "ВВС" заявив міністр оброни Степан Полторак.

"Щодо чергової хвилі мобілізації, то в нас сьогодні такої необхідності немає", - сказав він.

За словами міністра, наразі вдалося провести серйозну роботу з резервом першої черги – з людьми, які мають бойовий досвід.

"Вони вже приписані не тільки у військкоматах, але і у військових частинах. Щороку проводиться навчально-методичний збір. Два-три тижні їх навчають у бригаді для проведення бойового злагодження. Ці люди готові протягом кількох днів стати до зброї – доукомплектувати підрозділи або сформувати нові частини і виконувати завдання", - пояснив Полторак.

Він додав, що Міноборони чітко розуміємо, скільки має людей і на що може розраховувати, навчилося розраховувати і ризики при необхідності проведення мобілізації.

"Але ще раз хочу сказати, що такої необхідності (у мобілізації, – ред.) я сьогодні не бачу", - підкреслив Полторак.

"Зараз в підпорядкуванні Міноборони є 255 тисяч (осіб, – ред.). З них Збройні сили – 250 тисяч і 5 тисяч – Державна служба транспорту. Кілька днів тому підписав всі акти, і ми завершили прийом цієї служби до складу Міноборони", - підсумував Полторак.

Теми: арміяМіноборони
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