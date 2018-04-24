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Потребности в мобилизации нет – Минобороны

Вторник, 24 апреля 2018, 12:57

Украинская армия укомплектована, потребности в очередной волне мобилизации нет.

Об этом в интервью "ВВС" заявил министр обороны Степан Полторак.

"Относительно очередной волны мобилизации, то у нас сегодня такой необходимости нет", - сказал он.

По словам министра, в настоящее время "удалось провести серьезную работу" с резервом первой очереди – с людьми, которые имеют боевой опыт.

"Они уже приписаны не только в военкоматах, но и в военных частях. Ежегодно проводится учебно-методический сбор. Две-три недели их учат в бригаде для проведения боевого слаживания. Эти люди готовы в течение нескольких дней взяться за оружие – доукомплектовать подразделения или сформировать новые части и выполнять задачи", - пояснил Полторак.

Он добавил, что Минобороны четко понимает, сколько имеет людей и на что может рассчитывать, научилось рассчитывать и риски при необходимости проведения мобилизации.

"Но еще раз хочу сказать, что такой необходимости (в мобилизации, – ред.) я сегодня не вижу", - подчеркнул Полторак.

"Сейчас в подчинении Минобороны есть 255 тысяч (человек, – ред.). Из них Вооруженные силы – 250 тысяч и 5 тысяч – Государственная служба транспорта. Несколько дней назад подписал все акты, и мы закончили прием этой службы в состав Минобороны", - подытожил Полторак.

Темы: армияМинобороны
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