У Харкові покарали суддю за незаконний арешт майданівців

Вища рада правосуддя звільнила суддю Червонозаводського районного суду Харкова Світлану Олізаренко (Салайчук) за незаконні арешти активістів Євромайдану в лютому 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Комісія ради дійшла висновку, що Олізаренко винесла незаконне рішення про адміністративний арешт на 15 діб стосовно осіб, які 19 лютого 2014 року блокували виїзд з Академії внутрішніх військ на площі Повстання, 3 у Харкові.

На неї накладено дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення.

Раніше, 11 квітня, Генпрокуратура повідомила колишньому заступнику голови і двом суддям Апеляційного суду Києва про підозру в тому, що вони на початку 2014 року кинули за ґрати невинну людину.