В Харькове наказали судью за незаконный арест майдановцев

Высший совет правосудия уволил судью Червонозаводского районного суда Харькова Светлану Олизаренко (Салайчук) за незаконные аресты активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Комиссия совета пришла к выводу, что Олизаренко вынесла незаконное решение об административном аресте на 15 суток в отношении лиц, которые 19 февраля 2014 года блокировали выезд из Академии внутренних войск на площади Восстания, 3 в Харькове.

На нее наложено дисциплинарное взыскание в виде увольнения.

Ранее, 11 апреля, Генпрокуратура сообщила бывшему заместителю председателя и двум судьям Апелляционного суда Киева о подозрении в том, что они в начале 2014 года бросили за решетку невиновного человека.