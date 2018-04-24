В Маріуполі арештували прокурора, який працював на "ДНР"

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Вівторок, 24 квітня 2018, 15:50

Жовтневий районний суд на Донеччині обрав запобіжний захід місцевому прокурору,  який співпрацював з терористами "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"Жовтневий районний суд Маріуполя прийняв рішення про його арешт строком на 30 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка викрили в кінці минулого тижня, його підозрюють у злочині передбаченому ч.2 ст. 260 КК України (участь у непередбачуваних законом воєнізованих або збройних формуваннях).

За версією правоохоронців, у 2014 році він працював в органах юстиції, а коли його населений пункт (у Бахмутському районі) захопили бойовики, той прийняв бік "ДНР" та за їх наказом ніс озброєну службу на ворожих блокпостах.

"Будучи одягнутим у камуфляжну форму та маючи автомат, він ніс службу на одному з блокпостів "ДНР", де здійснював пропускний режим, перевіряв транспортні засоби та осіб", - повідомляє прокуратура області.

Поліція заявляє, що пізніше, коли населений пункт вдалося повернути Україні, чоловік пройшов конкурсний відбір та зайняв посаду районного прокурора.

Наразі слідство з’ясовує чи був причетний "прокурор" до вчинення інших злочинів, зокрема, шпигунства.

20 квітня стало відомо, що в донецькій прокуратурі працював держслужбовець, який в минулому "служив" в ОРДО.

Українська правда
Теми: Донбас суд прокуратура Маріуполь
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