В Мариуполе арестовали прокурора, который работал на "ДНР"

Октябрьский районный суд Донецкой области избрал меру пресечения местному прокурору, который сотрудничал с террористами "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Октябрьский районный суд Мариуполя принял решение о его аресте сроком на 30 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Мужчину уличили в конце прошлой недели, его подозревают в преступлении предусмотренном ч.2 ст. 260 УК Украины (участие в непредсказуемых законом военизированных или вооруженных формированиях).

По версии правоохранителей, в 2014 году он работал в органах юстиции, а когда его населенный пункт (в Бахмутском районе) захватили боевики, тот принял сторону "ДНР" и по их приказу нес вооруженную службу на вражеских блокпостах.

"Будучи одетым в камуфляжную форму и имея автомат, он нес службу на одном из блокпостов "ДНР", где осуществлял пропускной режим, проверял транспортные средства и людей", - сообщает прокуратура области.

Полиция заявляет, что позже, когда населенный пункт удалось вернуть Украине, мужчина прошел конкурсный отбор и занял должность районного прокурора.

Следствие выясняет, был ли причастен "прокурор" к совершению других преступлений, в частности, шпионажа.

20 апреля стало известно, что в донецкой прокуратуре работал госслужащий, который в прошлом "служил" в ОРДО.