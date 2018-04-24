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В КГГА хотят услышать мнение киевлян относительно повышения цен на проезд

Вторник, 24 апреля 2018, 15:58

В Киевской городской госадминистрации заявили, что детально изучат возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте столицы и пообещали обязательно вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Столичная власть рассматривает возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте общего пользования, однако об окончательных цифрах можно будет говорить только после тщательного изучения этого вопроса, учитывая экономическую обоснованность", - сказал он.

"Кроме того, соответствующий проект распоряжения обязательно будет вынесен на общественное обсуждение для изучения мнения киевлян", - добавил Поворозник.

По его словам, в случае изменения стоимости проезда, льготный проезд для категорий жителей столицы, которые сегодня имеют на это право, будет сохранен.

Также заместитель киевского мэра отметил, что тариф на проезд в том числе состоит и из себестоимости перевозки, а это - зарплата работников транспортных предприятий, затраты на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, обслуживание и ремонт подвижного состава.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируется повысить цены на проезд в общественном транспорте до 8 гривен с 15 июля.

В июле 2017 года Киевская администрация также поднимала цены на проезд в метро до 5 гривен, в наземном транспорте до 4 гривен.

Причинами повышения тарифов на проезд называли рост цен на топливо, электроэнергию, запчасти и увеличение минимальной зарплаты.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорттарифы
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