Київ просить суд ООН змусити Росію скасувати заборону Меджлісу

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Вівторок, 24 квітня 2018, 16:29

Україна просить Міжнародний суд ООН підтвердити, що Росія зобов’язана скасувати заборону діяльності Меджлісу відповідно до наказу МС ООН від 19 квітня 2017 року.

Відповідне звернення надіслав суду український МЗС у вівторок..

"Минув рік, та, не зважаючи на чіткий припис наказу, Російська Федерація продовжує здійснювати заборону та перешкоджати діяльності Меджлісу. Вже зрозуміло, що Росія не збирається скасовувати дію дискримінаційної заборони діяльності Меджлісу ", – зазначають в МЗС.

Україна принципово не погоджується з такою позицією: текст наказу є абсолютно чітким, зрозумілим та вимагає негайного скасування заборони.

"У зв’язку з цим, Україна звертається до Міжнародного суду ООН виконати свої судові повноваження та підтвердити, що Росія зобов’язана скасувати заборону діяльності Меджлісу відповідно до наказу Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року щодо застосування тимчасових заходів", – йдеться у заяві МЗС.

Окрім цього, наказ МС ООН зобов’язує Росію забезпечити доступ до освіти українською мовою та запобігати усім формам расової дискримінації.

Україна знову підкреслює, що дії Російської Федерації не відповідають нормам міжнародного права.

"Звертаємось до міжнародного суспільства із закликом наполягати на тому, щоб Російська Федерація дотримувалась норм міжнародного права, включаючи виконання обов’язкових наказів Міжнародного суду ООН", – резюмується в заяві.

Українська правда
Теми: Крим кримські татари МЗС
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