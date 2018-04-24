Киев просит суд ООН образумить Россию и отменить запрет Меджлиса

Украина просит Международный суд ООН подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с приказом МС ООН от 19 апреля 2017 года.



Соответствующее обращение направил суду украинский МИД во вторник.



"Прошел год, и, несмотря на четкий предписание приказа, Российская Федерация продолжает осуществлять запрет и препятствовать деятельности Меджлиса. Уже понятно, что Россия не собирается отменять действие дискриминационной запрета деятельности Меджлиса", – отмечают в МИД.



Украина принципиально не согласна с такой позицией: текст приказа является абсолютно четким, понятным и требует немедленной отмены запрета.



"В связи с этим, Украина обращается в Международный суд ООН с просьбой выполнить свои судебные полномочия и подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с приказом Международного суда ООН от 19 апреля 2017 о применении временных мер", – говорится в заявлении МИД.



Кроме этого, приказ МС ООН обязывает Россию обеспечить доступ к образованию на украинском языке и предотвращать все формы расовой дискриминации.



Украина вновь подчеркивает, что действия Российской Федерации не соответствуют нормам международного права.



"Обращаемся к международному обществу с призывом настаивать на том, чтобы Российская Федерация соблюдала нормы международного права, включая выполнение обязательных приказов Международного суда ООН", - резюмируется в заявлении.