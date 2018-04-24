Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киев просит суд ООН образумить Россию и отменить запрет Меджлиса

Вторник, 24 апреля 2018, 16:29

Украина просит Международный суд ООН подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с приказом МС ООН от 19 апреля 2017 года.

Соответствующее обращение направил суду украинский МИД во вторник.

"Прошел год, и, несмотря на четкое предписание приказа, Российская Федерация продолжает осуществлять запрет и препятствовать деятельности Меджлиса. Уже понятно, что Россия не собирается отменять действие дискриминационного запрета деятельности Меджлиса", – отмечают в МИД.

Украина принципиально не согласна с такой позицией: текст приказа является абсолютно четким, понятным и требует немедленной отмены запрета.

"В связи с этим, Украина обращается в Международный суд ООН с просьбой выполнить свои судебные полномочия и подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с приказом Международного суда ООН от 19 апреля 2017 о применении временных мер", – говорится в заявлении МИД.

Кроме этого, приказ МС ООН обязывает Россию обеспечить доступ к образованию на украинском языке и предотвращать все формы расовой дискриминации.

Украина вновь подчеркивает, что действия Российской Федерации не соответствуют нормам международного права.

"Обращаемся к международному обществу с призывом настаивать на том, чтобы Российская Федерация соблюдала нормы международного права, включая выполнение обязательных приказов Международного суда ООН", - резюмируется в заявлении.

Украинская правда
Темы: Крымкрымские татарыМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: