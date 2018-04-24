Киев просит суд ООН образумить Россию и отменить запрет Меджлиса

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Вторник, 24 апреля 2018, 16:29

Украина просит Международный суд ООН подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с приказом МС ООН от 19 апреля 2017 года.

Соответствующее обращение направил суду украинский МИД во вторник.

"Прошел год, и, несмотря на четкий предписание приказа, Российская Федерация продолжает осуществлять запрет и препятствовать деятельности Меджлиса. Уже понятно, что Россия не собирается отменять действие дискриминационной запрета деятельности Меджлиса", – отмечают в МИД.

Украина принципиально не согласна с такой позицией: текст приказа является абсолютно четким, понятным и требует немедленной отмены запрета.

"В связи с этим, Украина обращается в Международный суд ООН с просьбой выполнить свои судебные полномочия и подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с приказом Международного суда ООН от 19 апреля 2017 о применении временных мер", – говорится в заявлении МИД.

Кроме этого, приказ МС ООН обязывает Россию обеспечить доступ к образованию на украинском языке и предотвращать все формы расовой дискриминации.

Украина вновь подчеркивает, что действия Российской Федерации не соответствуют нормам международного права.

"Обращаемся к международному обществу с призывом настаивать на том, чтобы Российская Федерация соблюдала нормы международного права, включая выполнение обязательных приказов Международного суда ООН", - резюмируется в заявлении.

Украинская правда
Темы: Крым крымские татары МИД
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