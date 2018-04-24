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На сході України впіймали бойовика, що мріяв "перевестись" на Близький Схід

Вівторок, 24 квітня 2018, 17:04

СБУ затримала бойовика ОРЛО, який намагався потрапити на контрольовану Києвом територію через пункт пропуску "Зайцеве" на Донеччині.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України у Facebook.

За даними правоохоронців, чоловік прямував отримувати закордонний паспорт, щоб потім влаштуватися найманцем в незаконні збройні формування, створені кураторами спецслужб Росії в одній із країн Близького Сходу.

"Під час догляду мешканця Краснодонського району, який пішки перетинав лінію розмежування, правоохоронці виявили "військовий квиток" так званого "2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР", прихований у взутті", - розповідають в СБУ.

За словами правоохоронців, вони задокументували, що затриманий перебував на бойових позиціях під час обстрілів терористами Станиці Луганської.

Бойовику повідомлено про підозру і взято під варту.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОБлизький СхідДонбасАТОСБУ
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