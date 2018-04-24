На сході України впіймали бойовика, що мріяв "перевестись" на Близький Схід

1715 переглядів
Вівторок, 24 квітня 2018, 17:04

СБУ затримала бойовика ОРЛО, який намагався потрапити на контрольовану Києвом територію через пункт пропуску "Зайцеве" на Донеччині.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України у Facebook.

За даними правоохоронців, чоловік прямував отримувати закордонний паспорт, щоб потім влаштуватися найманцем в незаконні збройні формування, створені кураторами спецслужб Росії в одній із країн Близького Сходу.

"Під час догляду мешканця Краснодонського району, який пішки перетинав лінію розмежування, правоохоронці виявили "військовий квиток" так званого "2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР", прихований у взутті", - розповідають в СБУ.

За словами правоохоронців, вони задокументували, що затриманий перебував на бойових позиціях під час обстрілів терористами Станиці Луганської.

Бойовику повідомлено про підозру і взято під варту.

Українська правда

Теми: ОРДЛО Близький Схід Донбас АТО СБУ
powered by lun.ua
По темі
Жебрівський "відклав" водопостачання Авдіївки до ранку 22 квітня 2018, 17:12
ДФС почала роботу, до вечора Авдіївка буде з водою - Жебрівський 22 квітня 2018, 14:17
Бойовики обстріляли позиції АТО з "Градів", є загиблий і поранений 20 квітня 2018, 18:30
Усі новини
Головні новини
Ягланд: Мене жахає можливість виключення Росії з Ради Європи
Київ просить суд ООН змусити Росію скасувати заборону Меджлісу
Суд виніс вирок виховательці з табору "Вікторія"
Київраді довелося продовжити договір з "Київенерго" Ахметова
Усі новини
Made in Ukraine

Українські бренди, які створюють сонцезахисні окуляри

Фотопроект

Ромський табір за два дні зробив дорогу на трьох вулицях Закарпаття