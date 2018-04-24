На сході України впіймали бойовика, що мріяв "перевестись" на Близький Схід

СБУ затримала бойовика ОРЛО, який намагався потрапити на контрольовану Києвом територію через пункт пропуску "Зайцеве" на Донеччині.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України у Facebook.

За даними правоохоронців, чоловік прямував отримувати закордонний паспорт, щоб потім влаштуватися найманцем в незаконні збройні формування, створені кураторами спецслужб Росії в одній із країн Близького Сходу.

"Під час догляду мешканця Краснодонського району, який пішки перетинав лінію розмежування, правоохоронці виявили "військовий квиток" так званого "2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР", прихований у взутті", - розповідають в СБУ.

За словами правоохоронців, вони задокументували, що затриманий перебував на бойових позиціях під час обстрілів терористами Станиці Луганської.

Бойовику повідомлено про підозру і взято під варту.

Українська правда