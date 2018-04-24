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На Донбассе поймали боевика, мечтавшего "перевестись" на Ближний Восток

Вторник, 24 апреля 2018, 17:04

СБУ задержала боевика ОРЛО, который пытался попасть на контролируемую Киевом территорию через пункт пропуска "Зайцево" в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook.

По данным правоохранителей, мужчина направлялся получать загранпаспорт, чтобы потом устроиться наемником в незаконные вооруженные формирования, созданные кураторами спецслужб России в одной из стран Ближнего Востока.

"Во время осмотра жителя Краснодонского района, который пешком пересекал линию разграничения, правоохранители обнаружили "военный билет" так называемого "2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР", скрытый в обуви", - рассказывают в СБУ.

По словам правоохранителей, они задокументировали, что задержанный находился на боевых позициях во время обстрелов террористами Станицы Луганской.

Боевику сообщено о подозрении, и он взят под стражу.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОБлижний ВостокДонбассАТОСБУ
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