На Донбассе поймали боевика, мечтавшего "перевестись" на Ближний Восток

1715 просмотров
Вторник, 24 апреля 2018, 17:04

СБУ задержала боевика ОРЛО, который пытался попасть на контролируемую Киевом территорию через пункт пропуска "Зайцево" в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в Facebook.

По данным правоохранителей, мужчина направлялся получать загранпаспорт, чтобы потом устроиться наемником в незаконные вооруженные формирования, созданные кураторами спецслужб России в одной из стран Ближнего Востока.

"Во время осмотра жителя Краснодонского района, который пешком пересекал линию разграничения, правоохранители обнаружили "военный билет" так называемого "2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР", скрытый в обуви", - рассказывают в СБУ.

По словам правоохранителей, они задокументировали, что задержанный находился на боевых позициях во время обстрелов террористами Станицы Луганской.

Боевику сообщено о подозрении, и он взят под стражу.

Украинская правда
Темы: ОРДЛО Ближний Восток Донбасс АТО СБУ
powered by lun.ua
По теме
Жебровский "отложил" водоснабжение Авдеевки до утра 22 апреля 2018, 17:12
ДФС начала работу, к вечеру Авдеевка будет с водой - Жебривский 22 апреля 2018, 14:17
Боевики обстреляли позиции АТО из "Градов", есть погибший и раненый 20 апреля 2018, 18:30
Все новости
Главные новости
Ягланд: меня ужасает возможность исключения России из Совета Европы
Киев просит суд ООН образумить Россию и отменить запрет Меджлиса
Суд вынес приговор воспитательнице из лагеря "Виктория"
Киевсовету пришлось продлить договор с "Киевэнерго" Ахметова
Все новости
Instagram дня

Городские пейзажи Одессы в Instagram Ивана Страхова

мнение

4 способа поддерживать здоровье домашних любимцев